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Камни в группах располагают по три, в соответствии с буддийской триадой. На поверхности сада с помощью граблей делаются бороздки, идущие вдоль длинной стороны сада Еще какой текст, о чем-то хорошем и вечном. Заголовок списка: пункт один пункт 2 пункт 3

Облицовка фасада камнем в Москве – одна из основных услуг, оказываемых компанией «Stone Craft». Благодаря ответственному подходу, опыту специалистов, контролю каждого этапа производства, использованию природного материала, наши клиенты получают высококачественный продукт по лояльной цене.

Мы специализируемся не только на производстве, но и поможем определиться с дизайном, подбором материала. В нашей команде работают опытные ландшафтные дизайнеры, проектировщики, инженеры. Предлагаем фасады в классическом, средиземноморском, альпийском, английском, скандинавском стиле.

Облицовка фасада камнем: внедрение современных технологий

В отделку фасада камнем компания «Stone Craft» вложила современные технологии, предложив клиентам вентилируемые фасады. Благодаря появлению новых облицовочных материалов, вы можете отказать от мокрого способа монтажа, используя систему вентилируемого фасада. Для этого подойдет как природный или искусственный камень, так и кирпич.

В своей работе мы применяем такие материалы:

известняк;

кварцито-песчаник;

травертин;

ракушечник;

песчаник.

Выбрав вентилируемые фасады, приступить к работе можете в любое время – сезон не имеет значения. Система имеет такие преимущества как минимальная весовая нагрузка на фасад, быстрый монтаж, снижение расходов на строительные работы.

Правильно подобрав стиль, вы придадите зданию уникальности и оригинальности. Обо всем остальном позаботится команда «Stone Craft».

Что дает облицовка фасада камнем

Облицовка фасада натуральным камнем наделяет здание привлекательным и необычным дизайном, который отличается его от рядом стоящих построек. Данный вид отделки пользуется популярностью так как позволяет использовать различные материалы, благодаря чему удается получить интересный дизайн.

Такие фасады имеют несколько существенных преимуществ. Первое – уникальный внешний вид. Мы поможем воплотить в реальность самые необычные идеи. Второе – практичность. Фасад из камня стойкий к негативному воздействию внешней среды, он легко переносит перепады температуры, устойчив к влаге и морозам. Это отличный выбор для тех, кто планирует проживать в доме постоянно, а не сезонно.

Камень хорошо сочетается с другими отделочными материалами – можно сделать облицовку не всего фасада, а только определенной его части, сочетая с другими отделочными материалами.

Выгодно и качественно с «Stone Craft» в Москве

При первом же контакте с клиентом мы располагаем к себе, демонстрируя уверенность в результате, опыт в работе и понимание, что именно хочет получить потребитель. Обратившись к нам, вас ждет экспертная консультация, благодаря чему вы сэкономите время и получите ответы на вопросы. Специалисты помогут в выборе материала и стиля.

За счет того что мы используем качественные материалы, вы получаете долгосрочную гарантию. Наши мастера продемонстрируют свой профессионализм и воплотят вашу идею в реальность.

С нами всегда выгодно и качественно. Став нашим клиентом, вас ждут:

скидку от 10%;

помощь в создании проекта для дизайнеров и архитекторов;

бесплатный выезд мастера на объект – специалист произведет замеры и сделает расчеты;

комплексный подход – дизайн, доставка материала, монтаж;

гарантии.

Чтобы проще было определиться с фасадом, предлагаем посетить шоу-рум вблизи от центра Москвы. Также можете совершить виртуальный 3D тур по выставочному центру.

Мы всегда готовы оказать помощь и никогда не откажем в бесплатной консультации. Заполните на сайте форму и менеджер свяжется с вами в ближайшее время.